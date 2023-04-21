Матеріальну допомогу двом категоріям українців призначатимуть за новими правилами: що змінилося

Допомогу на дітей одиноким матерям, які можуть подавати відповідні заявки через «Дію», а також малозабезпеченим сім’ям призначатимуть навіть у разі наявності заборгованостей зі сплати єдиного соціального внеску з боку роботодавця.

Як повідомляє «Соціально-економична платформа», це зафіксовано у змінах до урядової постанови щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій.

«Навіть якщо роботодавець одного з членів сім’ї не сплачував за нього ЄСВ у розмірі не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, грошова допомога одинокій матері чи малозабезпеченій сім’ї все одно призначатиметься», — йдеться у повідомленні.

Наразі розмір допомоги одиноким матерям дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Нагадаємо, що раніше був розроблений проект, згідно з яким допомога на дітей не нараховується, якщо, зокрема, одинока мати на рахунку у банку має значні суми — більше 100 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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