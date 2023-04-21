Готуються легко та дуже швидко: рецепт «надзвичайно смачних» картопляних сирників з бринзою від Лізи Глінської

Відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська, яка раніше ділилася рецептом бездріжджової сирної паски, запропонувала фоловерам приготувати картопляні сирники з бринзою.

Рецептом вона поділилася в Instagram, зазначивши, що сирники виходять надзвичайно смачними, їх легко та швидко готувати.

Інгредієнти (на 18 сирників): 500 г картоплі (5−6 шт.);

300 г сиру (жирністю 5%) (17,5 ст. л.);

250 г бринзи;

50 г борошна (1 cт. л. з гіркою та 2 ч. л. з гіркою);

100 г яєць (2 шт.);

Сіль (дрібка);

Кріп (за бажанням).

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Приготування: Відварити картоплю у підсоленій воді, очистити від шкірки та товкти виделкою, поки вона гаряча. Мають залишатися великі шматочки.

Додати до картоплі сир та бринзу, товкти за допомогою виделки.

Додати борошно та перемішати, потім — яйця, сіль та знову перемішати. Картопля, бринза та сир мають бути маленькими шматочками, не потрібно робити однорідну масу.

Змочити руки холодною водою, сформувати сирники та обваляти їх у борошні.

Смажити з обох сторін до золотавої скоринки, викласти на паперовий рушник та дати трохи охолонути.

Раніше дієтологиня Лора Філіппова поділилася рецептом солоних сирників, які вона готує з пармезаном.

Фото — скріншот

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