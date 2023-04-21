Готуються легко та дуже швидко: рецепт «надзвичайно смачних» картопляних сирників з бринзою від Лізи Глінської
Відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська, яка раніше ділилася рецептом бездріжджової сирної паски, запропонувала фоловерам приготувати картопляні сирники з бринзою.
Рецептом вона поділилася в Instagram, зазначивши, що сирники виходять надзвичайно смачними, їх легко та швидко готувати.
Інгредієнти (на 18 сирників):
- 500 г картоплі (5−6 шт.);
- 300 г сиру (жирністю 5%) (17,5 ст. л.);
- 250 г бринзи;
- 50 г борошна (1 cт. л. з гіркою та 2 ч. л. з гіркою);
- 100 г яєць (2 шт.);
- Сіль (дрібка);
- Кріп (за бажанням).
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Приготування:
- Відварити картоплю у підсоленій воді, очистити від шкірки та товкти виделкою, поки вона гаряча. Мають залишатися великі шматочки.
- Додати до картоплі сир та бринзу, товкти за допомогою виделки.
- Додати борошно та перемішати, потім — яйця, сіль та знову перемішати. Картопля, бринза та сир мають бути маленькими шматочками, не потрібно робити однорідну масу.
- Змочити руки холодною водою, сформувати сирники та обваляти їх у борошні.
- Смажити з обох сторін до золотавої скоринки, викласти на паперовий рушник та дати трохи охолонути.
Раніше дієтологиня Лора Філіппова поділилася рецептом солоних сирників, які вона готує з пармезаном.
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