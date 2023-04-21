Популярна дієта для схуднення може спричинити проблеми з фертильністю: нове дослідження

Періодичне голодування стало популярним методом схуднення, але воно може вплинути не лише на зменшення талії. Згідно з новим дослідженням, дієта, яку схвалюють знаменитості та експерти в галузі охорони здоров'я, може негативно вплинути на репродуктивну функцію у довгостроковій перспективі, пише Daily Record.

Періодичне голодування, також відоме як обмежене за часом харчування, передбачає вживання їжі в певні часові проміжки протягом дня. Під час голодування, коли організм відпочиває від перетравлення їжі, він звертається до накопиченого жиру, щоб спалити його для отримання енергії, таким чином, скидаючи зайві кілограми.

Але нове дослідження, проведене Університетом Східної Англії, припускає, що такий план харчування може спричинити довгострокові проблеми з фертильністю.

Результати показали, що він по-різному впливає на репродуктивну функцію чоловіків і жінок, згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Proceedings of the Royal Society В: Biological Sciences.

Вивчаючи вплив дієти на зябрових риб, вчені спостерігали негативний вплив як на сперму, так і на яйцеклітини.

«Як тільки риби повернулися до свого звичайного графіка харчування, самки збільшили кількість потомства, але якість їхніх ікринок знизилася. Так само знизилася якість сперми самців, — сказав доктор Едвард Івімей-Кук зі Школи біологічних наук Університету Східної Європи. — Ці висновки підкреслюють важливість врахування впливу голодування не лише на підтримку організму, але й на виробництво яйцеклітин та сперми. Потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, скільки часу потрібно для того, щоб якість сперми та яйцеклітин повернулася до норми після періоду голодування».

Раніше «ФАКТИ» писали про незвичайні дієти Вікторії Бекхем та інших зірок, які допомогли їм стати набагато стрункішим.

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