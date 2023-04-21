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Суспільство та люди

Можливі варіанти: у ПФУ пояснили, чому пенсійне посвідчення не відображається у «Дії»

17:52 21 квітня 2023
Дія

В Україні, де частині українців потрібно замінити пенсійне посвідчення, для підвантаження електронного пенсійного посвідчення в мобільному застосунку «Дія» мають бути виконані дві умови. По-перше, електронний варіант посвідчення доступний лише для осіб, які отримали його після 2014 року, пише social.com.ua.

Окрім цього, як зазначили в Пенсійному фонді, підвантаження цифрового варіанту в телефон можливе лише після фактичного отримання пенсійного посвідчення на руки й проставлення відмітки про видачу та активацію в підсистемі ПФУ.
При виконанні зазначених умов пенсійне посвідчення за віком підтягнеться в «Дію» автоматично — потрібно лише оновити застосунок. Спеціальне пенсійне посвідчення (отримане у зв’язку з інвалідністю, втратою годувальника тощо) потрібно завантажувати самостійно — оновити застосунок, прогортати всі документи до крайнього та натиснути «Додати документ — Пенсійне посвідчення — Додати посвідчення».

Як писали «ФАКТИ», раніше у Пенсійному фонді розповіли, як відновити втрачене пенсійне посвідчення.

Фото: Pixabay

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