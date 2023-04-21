Нестача бору або занадто холодний ґрунт: як зрозуміти, чого не вистачає розсаді

В Україні весною багато садоводів займаються висадженням розсади. Для того, щоб вона добре росла її треба підживлювати, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Експерти розповіли, як саме треба підживлювати розсаду в залежності від ситуації:

- Розсада зблідла — це свідчить про нестачу азоту або світла. Підживіть азотними добривами і відрегулюйте світловий режим.

- Нестача бору проявляється загибеллю верхівкових бруньок.

- Якщо на листочках з'явилися білі плями — нестача марганцю.

- Нестача калію проявляється пожовтінням нижнього листя, можна підгодувати зольним розчином.

- На листочках з'явилися фіолетові плями, можливо ґрунт надто холодний, дотримуйтесь температурного режиму. Ще це може говорити про нестачу фосфору, для його кращого засвоєння додавайте гумінові кислоти.

Як писали «ФАКТИ», розсаду овочів можна підживлювати розчином на основі чебрецю, а також розчином за панірувальними сухарями.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram