Всього одна ложка — і до ранку навіть сама чахла розсада стане коренастою та міцною (відео)

Досвідчені городники часто вважають за краще самостійно готувати добрива для розсади, а не користуватися тими, які продають у магазинах.

Підживлення, виготовлені з того, що є вдома та в природі, корисні рослинам й не вимагають великих грошових вкладень.

На YouTube-каналі «Поради біолога» запропонували підгодувати розсаду овочів розчином на основі чебрецю.

Чебрець — це пряність, що має сильний приємний аромат і гострий пряний смак.

У кулінарії чебрець додають у салати з картоплі та помідорів, страви з яєць, баранини, курки, макаронів, рису. Він збагачує смак та аромат супів, бульйонів, борщів, а також світлих соусів.

Висушену траву кладуть у банки при консервуванні огірків.

А щоб приготувати «страву» для розсади, потрібно столову ложку чебрецю залити літром теплої води, перемішати і залишити настоятися протягом 6 годин.

Потім процідити та розбавити двома літрами води.

Усього вийшло 3 літри підживлення, яке підливати під розсаду один раз на 25 — 30 днів.

Нагадаємо, навесні для кущиків полуниці підійде розчин на основі гвоздики та ацетилсаліцилової кислоти.

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram