Готуйте вже редиску: яку розсаду і коли висаджувати у квітні

В Україні весною садоводи активно висаджують розсаду. Розсада різних культур висаджується у різний час. Про це пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Так, з 1 по 15 квітня висаджують розсаду теплолюбних зелених культур. З 10 квітня проводять яровизацію картоплі для посадки. А з 10 по 15 квітня сіють насіння огірків на розсаду для плівкових теплиць, a з 15 по 20 квітня — для відкритого ґрунту.

Також з 10 по 30 квітня сіють на розсаду насіння кабачків, гарбуза і патисонів, а з 20 по 30 квітня сіють на розсаду насіння кавунів і динь, a також моркву для раннього вживання, листову кучеряву, кореневу петрушку, листову селеру, кріп, щавель у відкритий ґрунт. З 15 по 30 квітня — перший посів редиски в теплиці та у відкритий ґрунт під плівку.

Зазначимо, що віряни під час Страсного тижня мають дотримуватися певних обмежень під час виконання робіт в саду чи городі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, коли сіяти редиску у відкритий ґрунт та коли садити за місячним календарем 2023 року, а також, що робити у квітні на дачі та городі.

Фото: Pixabay

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