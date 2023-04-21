22 квітня 2023

Якось Конфуція запитали:

- Що слід думати про те, хто віддає добро за зло?

Конфуцій подумав і сказав:

- Якщо людина відповідає добром на зло, то чим вона тоді збирається віддавати за добро? За ненависть та образу треба платити справедливо. А ось за благодіяння — благодіянням…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.