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«Порцелянові» історії
22 квітня 2023
ВІДКРИВАЮЧИ СВІТ
ВІДКРИВАЮЧИ СВІТ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: Javier Molina
Розмір: 59×36 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Якось Конфуція запитали:

- Що слід думати про те, хто віддає добро за зло?

Конфуцій подумав і сказав:

- Якщо людина відповідає добром на зло, то чим вона тоді збирається віддавати за добро? За ненависть та образу треба платити справедливо. А ось за благодіяння — благодіянням…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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