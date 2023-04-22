Дуже соковиті чебуреки від Ектора Хіменеса-Браво: набагато кращі, ніж в ресторані чи магазині (відео)
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво відомий своєю любов'ю до кулінарних експериментів, і може запропонувати власну варіацію найпопулярніших страв світу.
Ось і зараз він приготував чебуреки, а до них — домашній томатний соус.
Тісто кухар замісив на окропі і без яєць, а до начинки додав багато зелені — кінзи, петрушки і зеленої цибулі.
Інгредієнти:
- Окріп — 200 мл
- Борошно — 400 г
- Сіль — 1 ч.л.
Начинка:
- Фарш — 400 г
- Цибуля — 1 шт.
- Вершкове масло — 40 г
- Вода — 100 мл
- Зелень (за смаком)
- Сіль та перець (за смаком).
Соус
- Помідор — 1 шт
- Зелень (кінза, зелена цибуля)
- Олія рослинна
- Сіль та перець (на смак)
- Лимонний сік.
Нагадаємо, раніше Ектор виклав рецепт аджики, яка вийшла такою гострою, що «можна Богові душу віддати».217
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