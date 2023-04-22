37.71 / 38.31 41.05 / 41.82
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Дуже соковиті чебуреки від Ектора Хіменеса-Браво: набагато кращі, ніж в ресторані чи магазині (відео)

13:11 22 квітня 2023
Кулінар

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво відомий своєю любов'ю до кулінарних експериментів, і може запропонувати власну варіацію найпопулярніших страв світу.

Ось і зараз він приготував чебуреки, а до них — домашній томатний соус.

Тісто кухар замісив на окропі і без яєць, а до начинки додав багато зелені — кінзи, петрушки і зеленої цибулі.

Інгредієнти:

  • Окріп — 200 мл
  • Борошно — 400 г
  • Сіль — 1 ч.л.

Начинка:

  • Фарш — 400 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Вершкове масло — 40 г
  • Вода — 100 мл
  • Зелень (за смаком)
  • Сіль та перець (за смаком).

Соус

  • Помідор — 1 шт
  • Зелень (кінза, зелена цибуля)
  • Олія рослинна
  • Сіль та перець (на смак)
  • Лимонний сік.

Нагадаємо, раніше Ектор виклав рецепт аджики, яка вийшла такою гострою, що «можна Богові душу віддати».

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Терміново дайте огіркам сірники — і будете збирати урожай до осені відрами (відео)

Собаки

Близнюкам — успіх у справах, Дівам — підтримка начальства, Водоліям — плідна самореклама: гороскоп на день Слухняного Песика 22 квітня

розсада

Всього одна ложка — і до ранку навіть сама чахла розсада стане коренастою та міцною (відео)

Крейсер «Петро Великий»

Курсом російського корабля: через брак грошей росія вирішила позбавитися найбільшого у світі атомного крейсера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту