Дуже соковиті чебуреки від Ектора Хіменеса-Браво: набагато кращі, ніж в ресторані чи магазині (відео)

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво відомий своєю любов'ю до кулінарних експериментів, і може запропонувати власну варіацію найпопулярніших страв світу.

Ось і зараз він приготував чебуреки, а до них — домашній томатний соус.

Тісто кухар замісив на окропі і без яєць, а до начинки додав багато зелені — кінзи, петрушки і зеленої цибулі.

Інгредієнти:

Окріп — 200 мл

Борошно — 400 г

Сіль — 1 ч.л.

Начинка:

Фарш — 400 г

Цибуля — 1 шт.

Вершкове масло — 40 г

Вода — 100 мл

Зелень (за смаком)

Сіль та перець (за смаком).

Соус

Помідор — 1 шт

Зелень (кінза, зелена цибуля)

Олія рослинна

Сіль та перець (на смак)

Лимонний сік.

Нагадаємо, раніше Ектор виклав рецепт аджики, яка вийшла такою гострою, що «можна Богові душу віддати».

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