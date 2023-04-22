Ваша кухня, а не аптека, може містити секрет здорової та яскравої шкіри

Список причин, які спричиняють сухість шкіри, дуже довгий: від щоденних звичок до купання і несприятливої погоди до нестачі натуральних олій у вашій шкірі з віком. Хороша новина полягає в тому, що якщо ви не контролюєте стан шкіри, вам не потрібно відвідувати дерматолога, щоб заспокоїти сухість шкіри. Замість цього, ви можете використовувати домашні засоби для догляду за шкірою, пише EVERYDAY HEALTH.

Існує багато способів скористатися зволожуючими властивостями олій як самостійно, так і в поєднанні з іншими інгредієнтами, щоб зробити своїми руками живильну маску або відлущувальний скраб. Касторова олія, лавандова олія та олія авокадо можуть бути корисними інгредієнтами для деяких людей із сухою шкірою.

Кокосова олія — ще одна олія, яка може бути у вашій кухонній шафці, і яка може бути хорошим вибором для тих, хто не схильний до акне. В одному з досліджень люди з атопічним дерматитом — різновидом екземи та алергічним захворюванням шкіри, що характеризується сухістю та свербінням — помітили покращення симптомів, коли наносили на шкіру олію першого віджиму кокосового горіха.

Алое містить мукополісахариди, зокрема гіалуронову кислоту, які допомагають утримувати вологу в шкірі і роблять його ще одним природним зволожуючим інгредієнтом для догляду за шкірою, який ви захочете спробувати.

Якщо вам швидко потрібна додаткова волога, можна взяти оливкову олію першого холодного віджиму як альтернативу зволожувальному крему — але тільки якщо ви в скрутному становищі.

Оливкова олія містить вітамін Е, антиоксиданти, які відновлюють пошкоджену шкіру. Але це може бути не найкращим вибором для шкіри, схильної до акне, через ризик забити пори.

Домашня маска з авокадо — ще один природний спосіб заспокоїти суху шкіру. Ця маска для обличчя насичена антиоксидантами та пробіотиками, які сприятимуть здоровій, сяючій шкірі. Варто об'єднати ½ авокадо з ¼ склянки простого грецького йогурту, а також додати краплинку меду мануки та 1 чайну ложку куркуми для потенційних протизапальних переваг і для поліпшення стану запаленої шкіри, наприклад у разі екземи. Нанесіть суміш на чисту шкіру і залиште на 5−10 хвилин, перш ніж змивати. А другу половинку авокадо з'їжте!

Невелике пілотне дослідження, опубліковане у вересні 2022 року в Journal of Cosmetic Dermatology, показало, що група учасниць, які їли авокадо щодня, підвищила еластичність і пружність шкіри. В іншому дослідженні, опублікованому в цьому ж виданні у вересні 2020 року, олія авокадо поєднувалася з водою та екстрактом шафрану. Дослідники виявили, що ця комбінація омолоджує шкіру і зменшує видимість зморшок, хоча неясно, чи було відзначено якесь значне зволоження.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як легко і без проблем позбавитись зморшок в домашніх умовах.

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