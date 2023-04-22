Пхалі зі шпинату з зернами гранату: рецепт від відомої кулінарки Оксани Вознюк

Весна — час готувати страви з молодого шпинату. Рецептів чимало. Який обрати? Варто прислухатися до порад професійних кулінарів.

- Пхалі — страва грузинської кухні, — говорить відома українська кулінарка Оксана Вознюк. — Її можна готувати зі шпинату, ботви буряка, кропиви, баклажанів, цвітної, савойської та синьої капусти… Принцип приготування простий: овочі бланшуються та заправляються пряним соусом зі спецій та грецьких горіхів.

Для приготування потрібно: Шпинат свіжий — 500г

Горіх грецький — 100 г

Часник — 1 зубок

Кінза — 20 г

Чілі (за бажанням)

Хмелі-сунелі — 1 ч. ложка

Уцхо-сунелі — ½ ч. ложки

Сіль, перець за смаком

Зерна граната

Декілька крапель яблучного оцету або лимонного соку (за бажанням)

Шпинат бланшуємо, проціджуємо та дрібно нарізаємо. Грецький горіх, кінзу, часник, хмелі-сунелі, уцхо-сунелі, чілі, перець та сіль перемелюємо у блендері. Готовий соус перемішуємо з дрібно посіченим шпинатом. Формуємо кульки та додаємо зерна граната.

Нагадаємо рецепт смачних панкейків.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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