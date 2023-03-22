Панкейки як у голлівудських фільмах: смачно та гарно
У голлівудських фільмах часто можна побачити панкейки, які асоціюються з родинним щастям та затишком у домі. А приготувати американські млинці нескладно. Отож, варто взяти до уваги рецепт відомої кулінарки Оксани Вознюк, яка раніше радила приготувати весняний салат зі шпинатом, редисом та грецьким йогуртом.
- Існує безліч рецептів цих пухких та надзвичайно смачних млинців, які в більшості смакують з медом чи кленовим сиропом, -- говорить Оксана Вознюк.- У заміс можна також додавати банан чи ягоди. Особисто мені панкейки подобаються з чорницею. Отож, порадуйте смаколиком наших рідних.
Панкейки
- Борошно пшеничне — 0,5 кг
- Молоко — 0.6 л
- Яйце куряче — 4 шт.
- Цукор ванільний — 2 ст. ложки
- Розпушувач — 4 ст. ложок (40 г)
- Масло вершкове — 100 г
Збиваємо яйця, додаємо до них молоко, розтоплене масло. У борошно додаємо розпушувач та ванільний цукор. У рідку масу поступово вводимо суху і збиваємо вінчиком чи міксером до однорідної консистенції. Смажимо на сухій пательні без олії з обох сторін на середній температурі. При подачі посипаємо цукровою пудрою, поливаємо улюбленим сиропом, при бажанні доповнюємо ягодами.
Нагадаємо рецепт картопляного салату з копченою скумбрією від Оксани Вознюк
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Фото з альбому Оксани Вознюк
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