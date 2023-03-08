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Салат зі шпинатом, редисом та грецьким йогуртом: чарівний смак ранньої весни

22:30 8 березня 2023
весняний салат

Смак ранньої весни завжди особливий, тому що довгоочікуваний. Так відбувається зазвичай — із року в рік. Мабуть, у кожної людини є свій улюблений весняний салат.

А ось рецепт, яким з «ФАКТАМИ» поділилась відома українська кулінарка Оксана Вознюк, яка нещодавно у інтерв’ю нашому виданню розповіла про незвичайний хліб, який випікає.

- З приходом весни хочеться чогось легкого та низькокалорійного, — каже Оксана Вознюк. — Цей салатик є саме таким, а головне — вітамінним.

Весняний салат зі шпінатом

Для приготування однієї порції знадобляться такі інгредієнти:

  • Огірок свіжий — 80 г
  • Шпинат салатний — 50 г
  • Сир домашній — 100 г
  • Йогурт грецький — 50 г
  • Редиска — 20 г
  • Яйце перепелине — 2 шт. (можна куряче)
  • Цибуля зелена — 10 г
  • Сіль, перець до смаку. Я ще даю кунжут чорний або насіння льону.

Інгредієнти змішати, заправити грецьким йогуртом. І смачного!

Нагадаємо рецепт смачного та корисного «весняного» салату з капусти без олії та майонезу.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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