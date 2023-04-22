Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них було відбито близько 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку росіяни атакували поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками відбито численні атаки противника в районі Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Протягом доби окупанти тут обстріляли понад 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника.

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники фсб рф беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані.

Водночас представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорта. Беруть до уваги, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Представників фсб рф цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку.

Через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС. Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією «росатом».

Нагадаємо, у зв'язку з неможливістю здійснити прорив на Донбасі, російське командування має намір збільшити участь повітряно-десантних військ у наступальних операціях в Україні та посилити співпрацю з найманцями приватних військових компаній. Проте західні експерти вважають, що, відновити десантні війська до їх довоєнного рівня боєздатності росіянам не вдасться через великі втрати ще на початку повномасштабної війни.

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