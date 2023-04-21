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Мануфактура: Lladro
Рік зробити: 2012
Скульптор: José Santaeulalia
Розмір: 40×34 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
На прощальній вечері, присвяченій закінченню навчання у відомій школі Тибету, присутні з нетерпінням чекали, кого ж мудрий наставник назве своїм кращим учнем. Для всіх було цілком очевидно, що на це почесне звання претендують двоє юнаків — Се та Шанг.
Коли очікування досягло вже крайньої межі, хтось не витримав і голосно запитав:
- Вчителю, то кого ж із них ви вважаєте найкращим? Се чи Шанга?
- Се часто переступає ціль, — сказав учитель. — А Шанг постійно цілі трішки не досягає.
- Виходить, що Се успішніший за Шанга? — пролунало питання.
- Переступати і не досягати, за великим рахунком, те саме, — сказав вчитель.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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