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Турецький десерт Trilece: спробуйте — і більше від нього не відмовитесь

22:00 23 квітня 2023
турецький десерт Trilece

Це дуже популярний у Туреччині десерт. Вологий бісквітний торт, з карамельним смаком і молочним просоченням. Виходить неймовірно ніжним, як хмаринка. Обов'язково спробуйте — й готуватимете його щодня, впевнена кулінарка Наталія Белічук.

Інгредієнти:

  • яйця 5 шт.;
  • борошно 100 г;
  • цукор 100 г
  • цукрова пудра 200 г
  • вершки 20% 400 г
  • молоко 300 г
  • карамельний соус

Приготування:

Для просочення змішуємо вершки, молоко та цукрову пудру. Перемішуємо. Ставимо суміш у холодильник. Беремо яйця та відокремлюємо білок від жовтка. Додаємо по 50 г цукру в білки та жовтки. Збиваємо жовтки з цукром поки маса не побіліє. Додаємо в жовтки борошно, збиваємо до однорідної маси. Збиваємо білки до твердих піків. Поступово додаємо білки в тісто і обережно перемішуємо ложкою. Викладаємо тісто у форму для випікання.

Розігріваємо духовку до 180 ° і ставимо випікатися на 30 хв.

Дістаємо з холодильника просочення і заливаємо ним бісквіт, доки він не охолонув. Бісквіт має потопати в молоці. Покриваємо зверху карамельним соусом і ставимо в холодильник до повного остигання. Дістаємо, нарізаємо порційними шматочками і подаємо.

Нагадаємо рецепт приготування слабосоленого лосося з апельсинами та кропом.

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