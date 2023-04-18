37.45 / 38.05 40.72 / 41.51
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кухня для лінивих: готуємо слабосолений лосось в домашніх умовах (відео)

15:15 18 квітня 2023
лосось

Після закінчення Великого посту у Великдень багато хто з тих, хто дотримувався обмежень у їжі, починає розговлятися. Для поступового виходу з посту є багато страв, поживних та не важких для шлунка.

Щоб не нашкодити організму, не можна їсти все поспіль. Один з тих продуктів, які слід вживати після посту — це риба.

У домашніх умовах можна приготувати легкий та смачний лосось. Про це йдеться на сайті «Бене густо».

Інгредієнти:
500 г філе лосося
1 великий апельсин
пучок кропу
2 ст. л. солі
1 ст. л. цукру
1 ч. л. меленого перцю

Час підготовки: 20 хвилин
Час приготування: 12 годин

Приготування:
Філе риби промити та просушити.

Апельсини нарізати кружальцями, кріп порубати, сіль, цукор та перець змішати в окремій ємності.

На харчовій плівці укласти кільця апельсинів, посипати сумішшю солі, цукру та перцю, додати третину кропу та покласти шматок риби.

Туго замотати рибу зі спеціями у плівку та відправити у холодильник мінімум на 12 годин.

Після цього лосось готовий і його можна їсти.

Раніше ми розповідали, як приготувати десерт «Бите скло», який не потребує випікання.

170

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

Дайте це підживлення полуниці в кінці квітня — ягід буде просто гора, всі великі та солодкі (відео)

кінь

Ракам — престижна робота, Левам — нові партнери, Рибам — успіхи у справах: гороскоп на день Веселого Коня 18 квітня

Олег Винник

Олег Винник вперше від початку війни з’явився у соцмережах: артист збентежив своїм вчинком

авто

Водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто: хто під загрозою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту