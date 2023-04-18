Кухня для лінивих: готуємо слабосолений лосось в домашніх умовах (відео)
Після закінчення Великого посту у Великдень багато хто з тих, хто дотримувався обмежень у їжі, починає розговлятися. Для поступового виходу з посту є багато страв, поживних та не важких для шлунка.
Щоб не нашкодити організму, не можна їсти все поспіль. Один з тих продуктів, які слід вживати після посту — це риба.
У домашніх умовах можна приготувати легкий та смачний лосось. Про це йдеться на сайті «Бене густо».
Інгредієнти:
500 г філе лосося
1 великий апельсин
пучок кропу
2 ст. л. солі
1 ст. л. цукру
1 ч. л. меленого перцю
Час підготовки: 20 хвилин
Час приготування: 12 годин
Приготування:
Філе риби промити та просушити.
Апельсини нарізати кружальцями, кріп порубати, сіль, цукор та перець змішати в окремій ємності.
На харчовій плівці укласти кільця апельсинів, посипати сумішшю солі, цукру та перцю, додати третину кропу та покласти шматок риби.
Туго замотати рибу зі спеціями у плівку та відправити у холодильник мінімум на 12 годин.
Після цього лосось готовий і його можна їсти.
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