Кухня для лінивих: готуємо слабосолений лосось в домашніх умовах (відео)

Після закінчення Великого посту у Великдень багато хто з тих, хто дотримувався обмежень у їжі, починає розговлятися. Для поступового виходу з посту є багато страв, поживних та не важких для шлунка.

Щоб не нашкодити організму, не можна їсти все поспіль. Один з тих продуктів, які слід вживати після посту — це риба.

У домашніх умовах можна приготувати легкий та смачний лосось. Про це йдеться на сайті «Бене густо».

Інгредієнти:

500 г філе лосося

1 великий апельсин

пучок кропу

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ч. л. меленого перцю

Час підготовки: 20 хвилин

Час приготування: 12 годин

Приготування:

Філе риби промити та просушити.

Апельсини нарізати кружальцями, кріп порубати, сіль, цукор та перець змішати в окремій ємності.

На харчовій плівці укласти кільця апельсинів, посипати сумішшю солі, цукру та перцю, додати третину кропу та покласти шматок риби.

Туго замотати рибу зі спеціями у плівку та відправити у холодильник мінімум на 12 годин.

Після цього лосось готовий і його можна їсти.

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