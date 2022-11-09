«Вознеси мене до небес»: рецепт тірамісу від Лізи Глінської

Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно поділилася рецептом біскотті, розповіла, як приготувати повітряний десерт тірамісу, який з італійського перекладається як «піднеси мене до небес».



Десерт готується з італійським печивом савоярді. Глінська запропонувала це печиво приготувати самим.

Інгредієнти для савоярді (бісквіт «жіночий пальчик»):

яйця — 2 шт.

цукор — 2 ст. л.

борошно — 50 г

цукрова пудра — 50 г

Приготування савоярді:

Збити білки до утворення піни, додати цукор й збивати до стійких піків.

Збити жовтки з цукром до густої маси — утворення малюнка.

Вмішати жовтки у білки, делікатно, лопаткою.

Потім через дрібне сито додати борошно. Вимішати масу обережно, за допомогою лопатки, щоб зберегти легкість.

На лист покласти смужки бісквіту, присипати тонким шаром цукрової пудри. Через кілька хвилин ще раз присипати цукровою пудрою.

Випікати при температурі 170⁰, 18−20 хвилин.



Інгредієнти для кавового крему:

жовток — 4-х яєць

цукор — 120 г

вода — 60 мл

желатин — 4 г + 20 мл води (кімнатної температури)

вершки (33% жирності) — 200 мл

маскарпоне — 200 г

розчинна кава — 4 г (гранули) + 2 ст. л. окропу

Приготування кавового крему:

З води та цукру зварити сироп. Влити його у жовтки, що збиваються, продовжувати збивати.

Додати замочений, набряклий і розпущений у мікрохвильовій печі желатин, потім каву, маскарпоне. Вимішати до однорідності.

Збити вершки до стійких піків й змішати з основною масою.

Інгредієнти для сиропу для просочення :

вода — 200 мл

цукор — 130 г

розчинна кава — 4 г (гранули)

чорний ром — 30 мл

Приготування сиропу для просочення :

Поєднати всі інгредієнти, кип'ятити 2−3 хвилини. Дати час сиропу охолонути.

Тепер можна збирати десерт

Укласти на дно форми просочені сиропом савоярді. Викласти зверху шар крему. Знову укласти просочений бісквіт, а потім знову крем.

Зверху збиті вершки з маскарпоне.

Забрати десерт у холодильник на кілька годин для стабілізації крему.

Перед подачею присипати какао.