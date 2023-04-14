Рецепт десерту «Бите скло»: здивуйте гостей на свята (відео)

Рецептів тортів-желе, які не потребують випікання, існує безліч. Але торт «Бите скло» знайомий багатьом з дитинства. Його обов'язковим інгидієндом є сметана чи вершки.

Також іноді господині додають готове печиво чи крекер.

Аби приготувати десерт з печивом, візьміть:

сметана — 600 г

цукор — 3 ст л

ванілький цукор — 1 ч л

печиво — 150 г

фруктове желе — 2 вида

желатин 10 г + вода 50 мл

банан — 1 шт

Приготування

Готуємо 2 види фруктового желе, заливаючи желатин водою кімнатної температури та відставляємо набухати. Після набухпння розтоплюєио до рідкого стану в мікрохвильовій печі, остуджуємо.

До сметани додаємо цукор, ванільний цукор та вводимо желатин. Перемішуємо.

Додаємо печиво, банан та желе. Добре перемішуємо та переливаємо в форму (її варто застелити харчовою плівкою, аби легше виймати готовий торт).

Відправляємо в холодильник до застигання.

Це й же десерт можна приготувати і на основі згущеного молока.

Зверніть увагу також на рецепт торту без випікання «Сонечко» з консервованими персиками, який неодмінно сподобається малечі.

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram