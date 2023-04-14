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Рецепт десерту «Бите скло»: здивуйте гостей на свята (відео)

16:20 14 квітня 2023
Торт «Бите скло»

Рецептів тортів-желе, які не потребують випікання, існує безліч. Але торт «Бите скло» знайомий багатьом з дитинства. Його обов'язковим інгидієндом є сметана чи вершки.

Також іноді господині додають готове печиво чи крекер.

Аби приготувати десерт з печивом, візьміть:

  • сметана — 600 г
  • цукор — 3 ст л
  • ванілький цукор — 1 ч л
  • печиво — 150 г
  • фруктове желе — 2 вида
  • желатин 10 г + вода 50 мл
  • банан — 1 шт

Приготування

Готуємо 2 види фруктового желе, заливаючи желатин водою кімнатної температури та відставляємо набухати. Після набухпння розтоплюєио до рідкого стану в мікрохвильовій печі, остуджуємо.

До сметани додаємо цукор, ванільний цукор та вводимо желатин. Перемішуємо.

Додаємо печиво, банан та желе. Добре перемішуємо та переливаємо в форму (її варто застелити харчовою плівкою, аби легше виймати готовий торт).

Відправляємо в холодильник до застигання.

Це й же десерт можна приготувати і на основі згущеного молока.

Зверніть увагу також на рецепт торту без випікання «Сонечко» з консервованими персиками, який неодмінно сподобається малечі.

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