Рецепт десерту «Бите скло»: здивуйте гостей на свята (відео)
Рецептів тортів-желе, які не потребують випікання, існує безліч. Але торт «Бите скло» знайомий багатьом з дитинства. Його обов'язковим інгидієндом є сметана чи вершки.
Також іноді господині додають готове печиво чи крекер.
Аби приготувати десерт з печивом, візьміть:
- сметана — 600 г
- цукор — 3 ст л
- ванілький цукор — 1 ч л
- печиво — 150 г
- фруктове желе — 2 вида
- желатин 10 г + вода 50 мл
- банан — 1 шт
Приготування
Готуємо 2 види фруктового желе, заливаючи желатин водою кімнатної температури та відставляємо набухати. Після набухпння розтоплюєио до рідкого стану в мікрохвильовій печі, остуджуємо.
До сметани додаємо цукор, ванільний цукор та вводимо желатин. Перемішуємо.
Додаємо печиво, банан та желе. Добре перемішуємо та переливаємо в форму (її варто застелити харчовою плівкою, аби легше виймати готовий торт).
Відправляємо в холодильник до застигання.
Це й же десерт можна приготувати і на основі згущеного молока.
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