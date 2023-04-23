В Україні хочуть змінити правила декретної відпустки: що пропонують

В Україні, де непрацюючі жінки мають право на виплату «декретних», незабаром можуть змінити умови отримання декретної відпустки та прирівняти у правах батька з матір'ю дитини. Зміни запропоновані у законопроєкті № 9018, головним розробником якого є народний депутат Олександр Юрченко («Слуга народу»).

Так, планується, що батько та матір на законодавчому рівні отримають рівні права на декретну відпустку. Це дозволить значно наблизитися до принципів гендерної рівності та соціальної справедливості.

Які ще нововведення передбачає законопроєкт № 9018:

• визначення понять «одинока матір», «одинокий батько»;

• забезпечення надання за бажанням матері, батька дитини відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

• відпустку батькам, за бажанням, надаватимуть одночасно;

• з загального трирічного строку тривалість одночасного перебування у відпустці обох батьків буде не більше 4 місяців;

• якщо дитині потрібен домашній догляд, матері, батьку дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження зарплати. Така відпустка може тривати до досягнення дитиною восьмирічного віку.

На думку автора ініціативи, проєкт закону дозволить забезпечить підтримку сім’ї, формування відповідального материнства та батьківства, а також рівні права та обов'язки матері та батька щодо отримання соціальних відпусток.

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами у 2023 році надається на:

• 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після) — якщо народилася одна дитина, а пологи пройшли без ускладнень;

• 140 календарних днів (70 до пологів та 70 після) — якщо народилися двоє дітей та/або під час пологів виникли ускладнення;

• 56 календарних днів — при усиновленні новонародженої дитини прямо з пологового будинку.

Зауважимо, що наразі декретну відпустку жінки можуть оформлювати з 30-го тижня вагітності, на підставі листка непрацездатності.

Українки, які візьмуть декретну відпустку у 2023 році, отримають від держави 48 855,24 грн на догляд за дитиною.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому жінки в Україні отримуватимуть різні суми під час виплати «декретних», а також про особливості виплати «декретних» під час війни.

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