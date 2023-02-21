«Декретні» під час війни: на які виплати розраховувати майбутнім мамам та як оформити

Як відомо, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами з 2023 року виплачує Пенсійний фонд України.

На виплату відпускних у зв'язку з вагітністю та пологами мають право жінки, влаштовані на роботу за трудовим договором, а також непрацюючі. Для непрацюючих існують певні умови й окрема процедура.

Декретні виплати — це грошова допомога жінці, яка виплачується як компенсація тимчасової втрати працездатності у зв'язку з вагітністю та пологами. Право на отримання таких виплат має кожна жінка, яка чекає на дитину, після отримання документів з медичного закладу, де вона перебуває на обліку, нагадують юристи.

Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки, у тому числі, які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

- жінки з числа військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку та з числа поліцейських, осіб начальницького та рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

- жінки, звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітну жінку було звільнено з роботи не раніше ніж за шість місяців до отримання права на отримання допомоги;

- жінки, зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні;

- непрацюючі жінки;

- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

- жінки, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Звертатися для оформлення допомоги можна з моменту встановлення факту непрацездатності вагітної та до закінчення 6 місяців з часу, з якого у працюючої жінки закінчилася відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить:

- 126 календарних днів (70 днів до та 56 після пологів) — при нормальних пологах;

- 140 календарних днів (70 днів до та 70 після пологів) — при ускладнених пологах або багатоплідній (2 та більше дітей) вагітності;

- 180 календарних днів (90 днів до та 90 після пологів) — для жінок, віднесених до 1−4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Факт непрацездатності вагітної жінки підтверджується медичним висновком.

За виплатою допомоги необхідно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання з такими документами:

- заява про призначення допомоги;

- паспорт (для пред'явлення);

- інформація про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи»;

- довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається (або довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації), (або довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна), (або рішення про усиновлення або встановлення опіки для осіб, які усиновили або взяли під опіку дитину).

Жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації допомога виплачується у розмірі 100% середньомісячного доходу. При цьому розмір допомоги встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, але не менше 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні — у розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю.

Непрацюючим жінкам та жінкам-підприємцям — у розмірі 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

Аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам установ професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти — у розмірі місячної стипендії.

Юристи зазначають, що жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами на її вибір. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Жінки з числа військовослужбовців повинні звертатися за декретними за місцем служби. Їм виплати в розмірі 1% грошового забезпечення.

«Декретні виплати» є одноразовим платежем та виплачуються однією сумою за весь період тимчасової непрацездатності.

Нагадаємо, в Україні змінили порядок грошової допомоги сім'ям загиблих військових. Про те, як отримати одноразову виплату у матеріалі «ФАКТІВ».

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