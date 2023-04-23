За фейки в соцмережах — до семи років ув'язнення з конфіскацією: в Україні змінять Кримінальний кодекс з урахуванням воєнного стану

В Україні, де раніше ліквідували потужну ботоферму, зареєстрували законопроект, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за створення «фейкових» акаунтів у соцмережах. Про це йдеться у тексті законопроекту № 9223.

Так, за створення, придбання, використання або збут «фейкових» облікових записів, які поширюють недостовірну інформацію, що шкодить суверенітету та територіальній цілісності України, за відсутності ознак державної зради, порушникам загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень або виправні роботи.

У разі повторного скоєння такого злочину загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Це стосується мирного часу, поки, в умовах воєнного стану, за скоєння таких злочинів порушникам загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна.

Також особам, які використовують чат-боти для поширення «фейкової» інформації, яка підвищить рівень соціальної напруги, порушить конституційні права та свободи громадян або загрожуватиме національній безпеці, загрожуватиме штраф до 17 000 гривень або виправні роботи.

Відомо, що подібні справи розслідують слідчі СБУ, при цьому вироки порушникам можна буде виносити заочно.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в Україні запускали фейк від імені полку «Азов», а також затримали агітатора, який готував фейки від шоу російського пропагандиста Соловйова.

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