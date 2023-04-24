Збірна України зіграє з чотириразовими чемпіонами світу німцями: відомі дата та місце

Національна збірна України з футболу, яка поступилася Англії у виїзному поєдинку відбору на Євро-2024 (0:2), проведе товариський матч із командою Німеччини.

Спаринг відбудеться 12 червня у Бремені на «Везерштадіоні». Цей поєдинок стане ювілейним для бундестім — 1000-м в історії національної команди. За всю історію суперники зустрічалися між собою вісім разів, і «жовто-сині» жодного разу не змогли перемогти — три нічиї та п'ять поразок.

«1000 міжнародних матчів — це історія, яку ми хочемо відсвяткувати грою миру. Наша команда зіграла багато важливих поєдинків у своїй біографії. Граючи свій 1000-й міжнародний матч у дружбі з Україною, ми чітко демонструємо, що футбольна родина міцно стоїть разом із нашими українськими друзями. Ми пишаємося тим, що святкуємо цю річницю разом з Україною та для України», — наводить слова президента Німецького футбольного союзу (DFB) Бернда Ноєндорфа офіційний сайт УАФ.

Додамо, що прибуток, отриманий від проведення спарингу з Україною, піде до Фундації DFB, яка продовжує допомагати українцям, що постраждали від російської військової агресії. Зокрема, минулого року спільно з партнерами було виділено понад 10 млн євро на соціальні проекти в нашій країні.

Зазначимо, що матч із Німеччиною стане чудовим етапом підготовки до офіційних поєдинків відбору на Євро-2024 — 16 червня «жовто-сині» зіграють у Скоп'є з Північною Македонією, а 19-го числа приймуть у словацькій Трнаві команду Мальти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Євген Селезньов завершив кар'єру та пообіцяв «усіх порвати».

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram