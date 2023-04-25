Маленькі хитрощі поливу моркви, щоб вона виросла соковитою та солодкою

Морква є дуже популярною культурою серед українських садівників, у яких зараз час висаджування розсади. Експерти розповіли, як правильно поливати моркву для того, щоб отримати гарний урожай, пише Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

Так, у перший місяць ґрунт не повинен пересихати. Промочуйте грунт раз на 5−7 днів на глибину, що відповідає довжині коренеплоду. Як тільки корінь зміцніє, частоту поливів скорочуйте. Під час дозрівання коренеплодів полив взагалі припиніть, щоб уникнути розтріскування коренеплоду.

Досвідчені садівники радять поливати рідше, але рясно, глибоко просочуючи землю водою. Якщо поливати часто, але слабо, у коренеплоду з'явиться безліч додаткових коренів і морква почне розгалужуватися.

Щоб зберегти вологу в грунті, замульчуйте грядки з морквою свіжоскошеною травою, соломою або торфом, що вивітрився.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити у квітні на дачі та городі.

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