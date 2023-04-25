37.51 / 38.07 41.04 / 41.83
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Без черг, паперів та довгих очікувань»: в «Дії» з'явилася важлива для автомобілістів послуга

16:29 25 квітня 2023
Телефон

В застосунок «Дія», де віднедавна запрацював сервіс з отримання довідки про несудимість, додали нову послугу, яка стане у нагоді водіям — скасування статусу належного користувача.

«Вже рік ви шерите авто в „Дії“ за кілька кліків. Тепер ми розширюємо послугу і запускаємо скасування належного користувача в застосунку. Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача», — йдеться у повідомленні.

Для власників авто:

Обрати «Послуги», далі — «Шеринг авто» та натиснути «Скасувати шеринг».

Для належних користувачів:

Перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вибрати «Відмовитися від користування авто», далі «Почати» та пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Далі запит передаєтся до сервісного центру МВС, після чого людина отримає сповіщення із результатом — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.

Нагадаємо, що у застосунку можна дізнатися про наявність штрафів за порушення ПДД та оплатити їх.

Фото Pixabay

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

поліцейський

Не погоджуйтеся з поліцією: названо порушення ПДР, за яке водія не мають права штрафувати

Презерватив

Необхідна в дорозі річ: чому у аптечці водія обов’язково повинні бути презервативи

Декретна відпустка

В Україні хочуть змінити правила декретної відпустки: що пропонують

Софія Науменко

«Дитина жива, але з нею не все добре»: українська школярка, яка пережила ампутацію ніг, стала чемпіонкою світу з танців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту