«Без черг, паперів та довгих очікувань»: в «Дії» з'явилася важлива для автомобілістів послуга

В застосунок «Дія», де віднедавна запрацював сервіс з отримання довідки про несудимість, додали нову послугу, яка стане у нагоді водіям — скасування статусу належного користувача.

«Вже рік ви шерите авто в „Дії“ за кілька кліків. Тепер ми розширюємо послугу і запускаємо скасування належного користувача в застосунку. Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача», — йдеться у повідомленні.

Для власників авто:

Обрати «Послуги», далі — «Шеринг авто» та натиснути «Скасувати шеринг».

Для належних користувачів:



Перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вибрати «Відмовитися від користування авто», далі «Почати» та пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Далі запит передаєтся до сервісного центру МВС, після чого людина отримає сповіщення із результатом — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.

Нагадаємо, що у застосунку можна дізнатися про наявність штрафів за порушення ПДД та оплатити їх.

Фото Pixabay

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram