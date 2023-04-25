Бути чи не бути: Кабмін визначився із підвищенням тарифів на електрику у травні

В Україні поки що не будуть підвищувати ціни на електроенергію. Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити дію тарифів для населення ще на один місяць. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 25 квітня під час засідання уряду.

Так, тарифи на електроенергію не будуть підвищуватися до кінця травня.

«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», — сказав глава Кабміну. Наразі в Україні населення платить 1,44 грн за кВт/год, якщо споживається менш ніж 250 кВт/год на місяць, та 1,68 грн за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

Як писали «ФАКТИ», раніше голова Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський розповідав про кілька варіантів підвищення тарифів, що наразі розглядаються. Серед них — по 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.

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