Підвищення тарифів на електроенергію у травні не буде: названо причину і нову дату

Останнім часом в Україні активно обговорювалося питання підвищення тарифів, зокрема, на електроенергію. Після того, як у березні уряд продовжив дію чинних тарифів до кінця квітня, не виключалося, що ціни можуть зрости у травні.

Втім, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус під час телемарафону «Єдині новини» заявив, що Кабміну потрібен час для узгодження нових тарифів на електроенергію, пишуть novyny.live. Отже, підвищення цін з 1 травня 2023 року навряд чи відбудеться.

За словами Геруса, енергетикам потрібно близько 40 мільярдів гривень, аби підготуватися до наступного опалювального сезону — така сума необхідна для відновлення енергосистеми, яка була пошкоджена внаслідок російських ударів, встановлення додаткового захисту та створення резервів.

Він зазначив, що хоч в Україну і заходить суттєва міжнародна допомога, цих сум недостатньо для повного відновлення енергосистеми до такого рівня, коли можна гарантувати українцям безперебійне електропостачання. Отже, підвищення тарифів не уникнути. Посадовець не виключає, що ціни на електроенергію можуть зрости вже з 1 червня.

Нагадаємо, що голова Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський розповідав про кілька варіантів підвищення тарифів, що наразі розглядаються. Серед них — по 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.

Фото Pixabay

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