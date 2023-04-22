Підвищення тарифу на електроенергію: в НКРЕКП назвали два можливі варіанти

В Україні продовжують розглядати питання щодо перегляду тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Про це в етері Національного телемарафону заявив голова Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

«Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год», — сказав він.

За словами очільника комісії, можливе підвищення тарифів для населення пов'язане з великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

«Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходження нового опалювального сезону такі схеми є неможливими», — сказав Ущаповський.

Водночас чиновник заявив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим.

Нагадаємо, уряд вирішив зберегти діючі тарифи на електроенергію до 30 квітня. Зараз населення платить 1,44 гривні за кВт/год, якщо споживається менш як 250 кВт/год на місяць та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію. Терміни поки що не визначено.

Раніше експерти з питань ЖКГ заявляли про плани підвищення вартості електрики приблизно на 30−40% — до близько 2,3−2,5 грн за кВт*годину. Після можливого подорожчання щомісячна платіжка за електроенергію збільшиться до 379,5−412,5 грн.

Також надходили пропозиції наблизити вартість електроенергії до європейських норм, а це у середньому від 7 до 11 гривень за кіловат. Вразливим категоріям громадян пропонували компенсувати різницю у підвищенні тарифів на енергоносії, але не з держбюджету.

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