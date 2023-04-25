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Цибуля, спирт та йод: прості народні способи позбутися личинок хруща на городі

17:32 25 квітня 2023
Травневі жуки

Одними з найбільш небезпечних шкідників на городах в Україні є хрущі. Досвідчені садоводи розповіли, як позбутися личинок хруща народними засобами, повідомляє Telegram-канал «Дача. Сад та город».

Дуже ефективними є три народні засоби:

- настій з цибулиння — розвести відро води лушпинням в пропорції 1:3. Суміш повинна настоятися, для цього вистачить приблизно п'яти днів. Далі рідину потрібно розбавити водою в співвідношенні 1:1, щоб знизити концентрацію. Відзначимо, що у разі нестачі цибулі, за цим рецептом також можна заварити лушпиння часнику.

- йод від личинок хруща — влити у 10 л води 20 крапель йоду — цього повинно вистачити, щоб забезпечити захист вашим рослинам та грядкам. Якщо ви бачите, що вони вже «вмирають», краще зробити це кілька разів. Тричі з інтервалом в п'ять днів — буде достатньо.

- спирт — розводити в тих же пропорціях, що і йод, але тут важливо не зволікати й розпочати обробку грунту відразу, оскільки речовина має схильність вивітрюватися.

Раніше «ФАКТИ» писали, як захистити розсаду від шкідників народними способами.

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