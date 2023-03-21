38.24 / 38.19 40.50 / 41.33
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дженніфер Лопес перетворила життя Бена Аффлека на кошмар: названо причину

22:15 21 березня 2023
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Дженніфер Лопес перетворила життя Бена Аффлека на витончені тортури. Вона ніяк не може вибрати новий будинок для них. Пошуки житла тривають з минулого літа. Бен втомився від примх дружини. Дженніфер поводиться як справжня поп-діва. Сьогодні вона кричить від радості й бажання купити особняк, який їм показали, а завтра раптом відмовляється від угоди.

Ось така непроста ситуація склалася в зірковій сімейці, стверджує американське видання The Insider. Зовсім нещодавно ЗМІ повідомили, що Лопес і Аффлек знайшли для себе особняк у Пасифік-Палісейдс (престижний район у Лос-Анджелесі на схилі гори Санта-Моніка). Бен зітхнув із полегшенням, проте будинок вартістю 64 млн доларів незабаром перестав подобатися Джей Ло. Схоже, вона відмовиться від його придбання.

«Вони сваряться постійно. Бен скаржиться, що його дружині неможливо догодити. Її прагнення до досконалості просто вбиває його. Йому вже набридли ці постійні перегляди нових і нових пропозицій. Бен прямо сказав Джей Ло, що він живе в якомусь кошмарі. Вибери, нарешті, будинок своєї мрії і купи його, сказав він», — стверджує один із близьких друзів Аффлека.

Є і ще одна серйозна проблема — гроші. Особисті статки Лопес оцінюють приблизно в 400 млн доларів. Капітал Аффлека значно скромніший — 150 млн доларів. А Бен розуміє, що за новий будинок йому доведеться заплатити половину. Така перспектива його не тішить. Що дорожчою буде нерухомість, то більшим виявиться його внесок.

Нагадаємо, Джей Ло поділилася рідкісними й емоційними кадрами до 15-річчя своїх близнюків: «Я люблю вас безмежно».

225

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплати

Жителям прифронтової області будуть видавати по 6600 грн на кожного члена сім'ї: названо телефони для реєстрації

ЖК «Голосіївська долина»

Півтори тисячі родин можуть лишитися без житла у Києві: що відбувається

люди

Везунчики долі: які три знаки зодіаку виділяв радянський екстрасенс Вольф Мессінг

Маша Полякова

«Народилася в сорочці»: донька Олі Полякової опинилася в лікарні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту