Дженніфер Лопес перетворила життя Бена Аффлека на кошмар: названо причину

Дженніфер Лопес перетворила життя Бена Аффлека на витончені тортури. Вона ніяк не може вибрати новий будинок для них. Пошуки житла тривають з минулого літа. Бен втомився від примх дружини. Дженніфер поводиться як справжня поп-діва. Сьогодні вона кричить від радості й бажання купити особняк, який їм показали, а завтра раптом відмовляється від угоди.

Ось така непроста ситуація склалася в зірковій сімейці, стверджує американське видання The Insider. Зовсім нещодавно ЗМІ повідомили, що Лопес і Аффлек знайшли для себе особняк у Пасифік-Палісейдс (престижний район у Лос-Анджелесі на схилі гори Санта-Моніка). Бен зітхнув із полегшенням, проте будинок вартістю 64 млн доларів незабаром перестав подобатися Джей Ло. Схоже, вона відмовиться від його придбання.

«Вони сваряться постійно. Бен скаржиться, що його дружині неможливо догодити. Її прагнення до досконалості просто вбиває його. Йому вже набридли ці постійні перегляди нових і нових пропозицій. Бен прямо сказав Джей Ло, що він живе в якомусь кошмарі. Вибери, нарешті, будинок своєї мрії і купи його, сказав він», — стверджує один із близьких друзів Аффлека.

Є і ще одна серйозна проблема — гроші. Особисті статки Лопес оцінюють приблизно в 400 млн доларів. Капітал Аффлека значно скромніший — 150 млн доларів. А Бен розуміє, що за новий будинок йому доведеться заплатити половину. Така перспектива його не тішить. Що дорожчою буде нерухомість, то більшим виявиться його внесок.

Нагадаємо, Джей Ло поділилася рідкісними й емоційними кадрами до 15-річчя своїх близнюків: «Я люблю вас безмежно».

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