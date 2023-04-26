Старайтесь діяти обдумано, залишаючи час на роздуми: Макс Гордєєв розповів, для кого останні дні квітня можуть стати вдалими

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв, який передбачив повені в Україні та попередив про пожежі влітку, склав гороскоп для всіх знаків Зодіаку на останній тиждень квітня.

Овен

Сприятливе розташування планет визначає характер тижня, наділяючи вас відмінними організаторськими здібностями, терпінням та досвідом. Вихідні варто присвятити домашнім справам, а можливо, і першим клопотам на ділянці саду — якщо дозволить погода.

Телець

Тиждень обіцяє бути позитивним, хоча, можливо, і не найенергійнішим за останній місяць. Він добре підійде для вирішення фінансових питань і, зрозуміло, для покупок та піклування про зовнішність. Особливо у цьому сенсі сприятливі п'ятниця та субота.

Близнюки

Вас може відрізняти рвучкість, імпульсивність та бажання рубати з плеча. Намагайтеся діяти обдумано, даючи собі хоч трохи часу на роздуми, перш ніж перейти до активних дій. У цьому випадку тиждень може виявитися дуже вдалим. Друга його половина сприятлива для навчання та поїздок, особливо ділових. У вихідні можливі приємні сюрпризи.

Рак

Тиждень обіцяє море енергії, великі амбіції та прагнення вирішувати великі завдання. У вас є всі можливості досягти успіху. Найбільш продуктивним і успішним має виявитися період із середи до п'ятниці. Щоправда, для шопінгу та розваг більше підійде п'ятниця.

Лев

Ваш шлях до успіху може перервати ваш власний поспіх. Тому дійте планомірно та прислухайтеся до розумних порад.

Діва

Період затишшя і спаду, яким для вашого знака характеризувався минулий тиждень (а можливо, і не він один), добіг кінця. Ви сповнені сил та бажання діяти. Однак поки що сили справлятися з викликами не достатні і вам варто заручитися надійними партнерами та союзниками. Найкращі дні тижня для вас — це середа, четвер та неділя.

Терези

У першій половині тижня важливо зберігати спокій. У цей період ви можете зіткнутися з перешкодами та можливо не найдружнішими діями з боку оточуючих. Знайдіть спосіб гідно відповісти, не пускаючи в хід кулаки. З четверга починається більш позитивний час, що особливо підходить для турботи про себе, партнерські відносини та покупки.

Скорпіон

Ви почуваєтеся на гребені удачі. Але зосередьтеся на поточних справах та вже розпочатих проектах. Найскладніший день — четвер, а у вихідні добре відпочити на природі.

Стрілець

З точки зору ділових планів найбільш успішними та продуктивними днями тижня видаються середа та п'ятниця. В інші дні енергії точно не буде менше, проте розпорядитися нею з розумом виявиться не простим завданням. Важливо не переоцінювати свої сили і не братися за недосяжні завдання.

Козеріг

Ви маєте право розраховувати на успіхи як у діловій сфері, так і в романтичних відносинах. Однак не надто приховуйте свої почуття, як це вам властиво. Найкращі дні — четвер та п'ятниця.

Водолій

Вас може охопити жага до революційних змін: як у роботі, так і в особистих відносинах. Але момент для революцій зараз явно не найкращий.

Риби

Ви можете дивувати себе спонтанними вчинками, причому такими, які вам взагалі не властиві. Конфліктний аспект Марса з володарем вашого знака Нептуном здатний провокувати імпульси несвідомого, у яких ви самі не завжди усвідомлюєте.

Нагадаємо, що середа, 26 квітня, проходить під знаком Допитливого Тигреня, який відрізняється прагненням не тільки впізнавати щось нове, а й втілювати його в життя.

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