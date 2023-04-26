Дайте це малині наприкінці квітня — в травні, і не повірите своїм очам: ягід буде дуже багато, і всі великі та солодкі

Малина — одна з перших ягід, яка дозріває вже на початку літа. Щоб урожай малини був гарним, а ягоди великі та солодкі, рослину навесні потрібно добре підгодувати.

Для цього бажано використати те, що дає сама природа. Таке підживлення точно не нашкодить рослині.

Про те, як підгодувати малину горохом, розповіли автори YouTube-каналу «Поради біолога».

Для приготування маточного розчину потрібно одну склянку гороху залити літром води. Потім збити блендером та процідити через сито. Таким чином виходить маточний розчин.

Для поливу кущів малини склянку маточного розчину розвести трьома літрами води.

Рослини поливати під корінь.

Можна приготувати підживлення за іншим рецептом, трохи інакше — склянку гороху залити двома літрами води, перемішати та залишити на 24 години настоюватись у теплому.

Потім процідити розчин через сито, розвести трьома літрами води та використовувати для поливу.

Раніше ми розповідали, як приготувати натуральне добриво для розсади, щоб вона стала кремезною та міцною.

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