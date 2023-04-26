Перерахують заднім числом відразу за 3 місяці: у кого з пенсіонерів виплати у червні зростуть на 1200 грн

З 1 квітня в Україні проводять перерахунок пенсійних виплат громадянам, які продовжили працювати. Однак на виплати слід чекати вже влітку, адже їх перерахують одразу за три місяці — за квітень, травень та червень. Про це в ефірі телемарафону повідомила директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду Олена Охріменко.

За її словами, таке рішення було прийнято через зміну правил звітності страхувальників щодо сплати єдиного внеску обов'язкового пенсійного страхування зі щомісячного на щоквартальне.

Доплати обраховуватимуться в індивідуальному порядку, в залежності від величини заробітної плати. Наприклад, пенсіонери, які працюють та мають стаж не менше 35 років, а їхня зарплата становить не менш ніж 7 000 гривень, отримають доплату у розмірі 1 200 гривень.

Довідково: згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» українцям, які продовжили працювати після настання пенсійного віку, мають поступово збільшувати розмір виплат за понаднормовий стаж: на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного за тим, який слідує після досягнення пенсійного віку, при відстроченні виходу на пенсію терміном до п'яти років; на на 0,75% - за кожен повний місяць стажу, якщо відстрочка становить понад п'ять років.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді надали роз'яснення, чому не всім працюючим пенсіонерам підвищать виплати.

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