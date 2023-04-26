Для частини ФОПів з 1 липня збільшаться податки: кого переведуть на загальну систему оподаткування
Фізосіб-підприємців III групи, які у 2022 році зареєструвалися зі ставкою 5% та одразу перейшли на пільгову ставку 2%, можуть перевести на загальну систему оподаткування з 1 липня 2023 року.
Це передбачено зареєстрованим ще в лютому урядовим законопроєктом.
Підприємці можуть залишитися на спрощеній системі лише у разі, якщо дата переходу на пільгову ставку та дата застосування ставки у 2% збігаються.
Якщо ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування, вони сплачуватимуть:
- податок на доходи фізичних осіб — 18% від мінімальної заробітної плати раз на квартал;
- військовий збір — 1,5% від мінімальної заробітної плати раз на квартал;
- єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної заробітної плати раз на квартал.
Уникнути переведення на загальну систему оподаткування можна, якщо ФОП перейде на ставку 5% та подасть заяву про перехід з 1 липня зі ставки 2% на 5%, радять експерти порталу ПроГроші.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Данило Гетманцев пояснив, чому під час війни деякі реформи відбуваються набагато простіше, ніж у мирний час.47
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram