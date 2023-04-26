Для частини ФОПів з 1 липня збільшаться податки: кого переведуть на загальну систему оподаткування

Фізосіб-підприємців III групи, які у 2022 році зареєструвалися зі ставкою 5% та одразу перейшли на пільгову ставку 2%, можуть перевести на загальну систему оподаткування з 1 липня 2023 року.

Це передбачено зареєстрованим ще в лютому урядовим законопроєктом.

Підприємці можуть залишитися на спрощеній системі лише у разі, якщо дата переходу на пільгову ставку та дата застосування ставки у 2% збігаються.

Якщо ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування, вони сплачуватимуть:

податок на доходи фізичних осіб — 18% від мінімальної заробітної плати раз на квартал;

військовий збір — 1,5% від мінімальної заробітної плати раз на квартал;

єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної заробітної плати раз на квартал.

Уникнути переведення на загальну систему оподаткування можна, якщо ФОП перейде на ставку 5% та подасть заяву про перехід з 1 липня зі ставки 2% на 5%, радять експерти порталу ПроГроші.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Данило Гетманцев пояснив, чому під час війни деякі реформи відбуваються набагато простіше, ніж у мирний час.

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