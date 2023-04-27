Пончики в духовці: діти точно оцінять цю смакоту

Дуже м'які пончики, які не треба смажити! Запечені в духовці, вони стають менш калорійними, ніж пончики у фритюрі. Тісто в цьому рецепті дуже вдале, з ним легко і просто працювати, а вироби з нього виходять надзвичайно повітряні, вважає кулінарка Наталя Белічук.

Інгредієнти: молоко — 200 мл;

борошно — 500 г;

цукор — 100 г;

три жовтки або одне яйце;

масло — ​​50 г;

пресовані дріжджі — 15 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — 1/3 ч. л. Глазур: шоколад — 100 г;

вершки — 50 -70 мл;

масло — ​​10 г.

Приготування:

У миску просіюємо борошно, додаємо молоко з дріжджами, цукор, ванільний цукор, сіль, жовтки й акуратно перемішуємо ложкою. Потім додаємо м'яке масло і продовжуємо заміс тіста. Вимішуємо тісто до гладкого стану. Велику миску змащуємо олією і відправляємо в неї тісто. Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 1−1,5 години. Через годину тісто для пончиків виросло вдвічі.

Далі акуратно переносимо тісто на робочу поверхню, припудрену мукою, і відразу починаємо розкачувати не дуже товсто і не тонко, але не більше 0,5 см. За допомогою спеціальної форми для пончиків (її розміри 7,5 см та 3 см) вирізаємо тісто. Якщо такої вирубки немає, можна скористатися склянкою.

Заготовки тіста, що виходять, переносимо на лист, вистелений пергаментом. Викладаємо заготовки на невеликій відстані одна від одної. У розігрітій духовці випікаємо пончики при 190 ºС — 10 хв. або при 180 º - 15 хв.

Шоколадна глазур: вершки розігріти до гарячого стану та відправити у них шоколад, потім ретельно перемішати і в кінці додати шматочок масла.

Декор можна зробити за бажанням.

Читайте також топ-3 ласощів від кулінарки Елли Іванової: печиво «брауні», пончики із сирного тіста та булочки з сиром.

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram