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Пончики в духовці: діти точно оцінять цю смакоту

22:15 27 квітня 2023
пончики

Дуже м'які пончики, які не треба смажити! Запечені в духовці, вони стають менш калорійними, ніж пончики у фритюрі. Тісто в цьому рецепті дуже вдале, з ним легко і просто працювати, а вироби з нього виходять надзвичайно повітряні, вважає кулінарка Наталя Белічук.

Інгредієнти:

  • молоко — 200 мл;
  • борошно — 500 г;
  • цукор — 100 г;
  • три жовтки або одне яйце;
  • масло — ​​50 г;
  • пресовані дріжджі — 15 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • сіль — 1/3 ч. л.

Глазур:

  • шоколад — 100 г;
  • вершки — 50 -70 мл;
  • масло — ​​10 г.

Приготування:

У миску просіюємо борошно, додаємо молоко з дріжджами, цукор, ванільний цукор, сіль, жовтки й акуратно перемішуємо ложкою. Потім додаємо м'яке масло і продовжуємо заміс тіста. Вимішуємо тісто до гладкого стану. Велику миску змащуємо олією і відправляємо в неї тісто. Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 1−1,5 години. Через годину тісто для пончиків виросло вдвічі.

Далі акуратно переносимо тісто на робочу поверхню, припудрену мукою, і відразу починаємо розкачувати не дуже товсто і не тонко, але не більше 0,5 см. За допомогою спеціальної форми для пончиків (її розміри 7,5 см та 3 см) вирізаємо тісто. Якщо такої вирубки немає, можна скористатися склянкою.

Заготовки тіста, що виходять, переносимо на лист, вистелений пергаментом. Викладаємо заготовки на невеликій відстані одна від одної. У розігрітій духовці випікаємо пончики при 190 ºС — 10 хв. або при 180 º - 15 хв.

Шоколадна глазур: вершки розігріти до гарячого стану та відправити у них шоколад, потім ретельно перемішати і в кінці додати шматочок масла.

Декор можна зробити за бажанням.

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