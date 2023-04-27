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Готуйтеся заплатити до 1200 гривень: споживачам газу нагадали про необхідність важливої щорічної процедури

11:35 27 квітня 2023
Газовий котел

Прилади обліку вимагають як повірки, так і перевірки їхнього технічного стану. Це стосується й газового обладнання — газових котлів, які потребують регулярного догляду.

Як пише «Стіна», щорічне технічне обслуговування котла коштує 250−500 грн. Його варто провести після завершення опалювального сезону. Якщо довго його відкладати, то сума може суттєво зрости — до 1200 гривень.

До профілактичних заходів відноситься, наприклад, промивання котла, яка позбавляє надлишку повітря в системі, що зазвичай може призвести до прискореної корозії і поломки або пошкодження котла. Така процедура коштує до 400−600 грн, але може обійтися і дорожче — залежно від стану.

Також потрібно звертати увагу на один із найважливіших вузлів котла — теплообмінник, який відповідає за ефективність передачі теплової енергії від пальника до теплоносія.

Раніше в Кабміні розглядали варіанти проведення перевірки приладів обліку в населених пунктах, які перебували в оточенні чи блокуванні або були тимчасово окуповані, або на їхній території відбувалися активні бойові дії. Пропонувалося, щоб заявки в таких населених пунктах подавалися протягом трьох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану.

Фото Pixabay

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