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Події

СБУ встановила ката, який страчує українських полонених (аудіо)

12:46 27 квітня 2023
Ніж

Російські загарбники, порушуючі правила ведення війни та поводження з полоненими, вбивають українських військовослужбовців, взятих у полон. Зокрема, нещодавно у мережі з`явилось відео, де найманець відрізає голову бійцю.

В СБУ повідомили про нові свідчення звірств окупантів — отримано перехоплення розмови одного із загарбників, який розповідав, що перерізає горло українським військовополоненим після допитів.

Спецслужба встановила його особу — це Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

«Людину треба трохи зарізати. Та у мене це не у перше. Мені пох, — каже Сучко у телефонній розмові зі знайомою. — Люди, які військовополонені… Їх нам неме сенсу тримати. Ну, тому що усю інформацію випитуємо з них. Ось… їх треба утилізувати».

Військовий злочинець у подробицях розповідає, як перерізає людині горло, і уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

СБУ працює, аби кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Наразі українська спецслужба розслідує понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що проект Gulagu.net провів розслідування та виклав у мережу відео з підтвердженням того, що засновник групи «Вагнер» євген пригожин особисто наказував страчувати українських військових.

Фото Pixabay

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