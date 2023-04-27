Дмитро Лунін про лікування онкохворих: на Полтавщині запускають новий лінійний прискорювач

На Полтавщині лікуватимуть онкологічні захворювання новітніми та безпечними методами. Уже цього року в Полтаві планують запустити лінійний прискорювач, заявив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Лінійний прискорювач — це снайпер у лікуванні онкології. Максимально ефективно долає найпоширеніші форми захворювання: легень, молочної залози, головного мозку, кишківника й інших органів. Промені точно б’ють у пухлину, не зачіпаючи здорові тканини. Зі старими апаратами 1985-го року все інакше. Це як «Запорожець» і «Мерседес», — розказує Лунін. Він додає, що для пацієнтів сеанс терапії буде комфортним: обладнання працює безшумно, і в нього відкрита конструкція.

Лікування на прискорювачі безкоштовне, бо медзакладу вартість послуги компенсуватиме держава через НСЗУ. Апарат уже встановили в Полтавському обласному онкодиспансері, й зараз його налаштовують спеціалісти. Лунін акцентує, що прискорювач працюватиме у зв’язці з новим комп’ютерним томографом, який незабаром змонтують.

«Лінійний прискорювач Halcyon від американської компанії Varian коштує 55 млн грн. Його закупили коштом держави й області, а КТ придбала область самостійно за 27,5 млн грн. Підготовка до встановлення — серйозна: демонтували старі апарати, відправили на утилізацію, обладнали спеціальний бункер і ремонтуємо приміщення під КТ, навчили персонал і налаштовуємо обладнання. Мали все це завершити торік, але російська агресія завадила», — зазначає Лунін.

Такий лінійний прискорювач — перший для Полтавщини. В майбутньому подібний апарат планують придбати також і в Кременчук.

Для обласної військової адміністрації, говорить Дмитро Лунін, медицина — завжди у фокусі уваги.

«Область стабільно вкладає максимум ресурсів у покращення медицини Полтавщини. Приміром, минулого року придбали 3D УЗД-апарат для обстеження вагітних. Купили також нові МРТ і рентген-апарат. Цього ж року на купівлю нового обладнання заклали понад 160 млн грн: це і КТ, і наркозно-дихальна станція, відеогастро- і колоноскопи, апарати ШВЛ, різні аналізатори, дефібрилятори, електрокардіографи. Загалом майже 90 одиниць потужної апаратури. До того ж, запланували ремонти в низці лікарень».

Нагадаємо, раніше начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що військовим медикам передали унікальний автобус для евакуації поранених бійців і цивільних. Транспорт має 9 ліжок і оснащений сучасним медичним обладнанням: інфузоматом, дихальним апаратом, ношами, дефібрилятором, монітором пацієнта, забезпечений киснем.

А для ЗСУ Полтавщина передала стільки буржуйок, що вони зайняли футбольне поле.

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