Доведіть, що спадкоємець: банківська установа програла суд, вимагаючи у дочки покійного повернути кредит

Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу банку про оскарження рішення місцевого суду, яким позивачеві було відмовлено у задоволенні позову до відповідачки про стягнення боргу кредитором спадкодавця.

З матеріалів справи відомо, що у березні 2014 року нині вже покійний батько відповідачки в одному із банків відкрив кредитний договір та отримав відповідну картку для користування. У 2020 році чоловік помер. Разом з ним на час відкриття спадщини постійно проживала його дочка, яка є його спадкоємцем. Станом на дату смерті через неналежне виконання своїх зобов’язань заборгованість позичальника перед банком за кредитним договором становила 7956 гривень. Тому представники банку звернулись до доньки боржника з листом-претензією щодо погашення кредитної заборгованості. Коли вимога була не виконана, подали позов до Дубровицького районного суду Рівненської області, де просили стягнути кошти із спадкоємиці, а також вирішити питання розподілу судових витрат.

Рішенням першої інстанції від 13 січня 2023 року в задоволенні позову про стягнення боргу кредитором спадкодавця відмовлено. Такий вердикт служителів Феміди вмотивовано тим, що відповідачка не набула статусу спадкоємця, а відтак у неї відсутній обов`язок задовольнити вимоги кредитора померлої особи. Не погоджуючись із рішенням місцевого суду, представники банку подали апеляційну скаргу. Уній йшлось про те, що сама реєстрація спадкоємця за місцем проживання спадкодавця на час смерті спадкодавця свідчить про автоматичне прийняття спадщини спадкоємцем.

«Доводити обсяг спадкового майна та його вартість повинен спадкоємець, який заперечує проти вимог кредитора спадкодавця. Відповідач не надала доказів відсутності спадкового майна, отже на ній лежить обов`язок щодо відшкодування боргу спадкодавця в повному обсязі. Тому просимо суд скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове про задоволення позову», — йшлось у апеляційній скарзі представників банківської установи.

Ознайомившись із наявними документами та доказами, судді Рівненського апеляційного суду погодилися з рішенням місцевого суду, відповідно апеляційну скаргу позивача про скасування оскаржуваного рішення та ухвалення про задоволення позову — відхилили.

«Відповідно до ст. 1218 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкоємцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Особливості правового регулювання відносин між кредитором і спадкоємцями боржника регламентуються приписами статтей 1281 і 1282 ЦК України. Відповідно до ст. 1281 ЦК України спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.

Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину. Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені ч.ч.2 і 3 цієї статті, позбавляється права вимоги".

Судді апеляційної інстанції встановили, що у Спадковому реєстрі спадкова справа після смерті батька відповідачки не заводилась. Відповідно донька не набула статусу спадкоємця, не отримала у спадщину майна. Саме тому в неї нема обов’язку задовольняти вимоги кредитора померлого батька. Крім того, кредитор спадкодавця пропустив встановлений ч. 3 ст. 1281 ЦК України строк пред’явлення вимоги — шість місяців. Банківська установа не звернулась впродовж цього терміну до нотаріуса, не встановила коло спадкоємців, які прийняли спадщину після смерті.

— Чи дійсно після смерті спадкодавця його нащадкам-спадкоємцям автоматично переходять його борги, — із цим питанням ми звернулись до адвоката.

- Дійсно, можна успадкувати майно та кредити, але як дається строк для звернення до нотаріуса спадкоємцем — до 10 місяців, так і дається строк кредитору — шість місяців. Й дуже часто кредитори пропускають цей строк і відповідно, як у даному випадку, виникають такі питання, — зазначив «ФАКТАМ» адвокат Роман Лихачов. — Те, що у особи, яка вже померла. були борги чи кредити, не означає те, що спадкоємці повинні їх відшкодувати. В першу чергу, останні повинні отримати свідоцтва про прийняття спадщини. Лише тоді спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як відкрити спадщину за кордоном.

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram