Ви маєте право претендувати на спадщину свого цивільного чоловіка (дружини): які докази та документи потрібні

Особи, які проживають однією сім’ю, але не зареєстрували шлюб в органах РАЦСу не є в юридичному розумінні чоловіком і дружиною. А отже між ними не виникають права та обов’язки подружжя. Однак, якщо пара живе в цивільному шлюбі досить довго й за цей час набуває спільного майна або якщо хтось із пари помирає, то виникають юридичні труднощі з розв’язання цих питань. Адже такі особи не є родичами. Проте це зовсім не означає, що в цивільному шлюбі не можна претендувати на спадщину свого партнера, пояснює адвокат Олександр Малик.

— Є два способи оформити спадок: за заповітом і за законом. Найпростішим способом претендувати на спадщину в цивільному шлюбі є наявність заповіту. Наприклад, якщо чоловік, що перебуває у цивільному шлюбі, склав заповіт, у якому добровільно визначив, що після його смерті все майно чи якась його частина дістанеться його цивільній дружині, то цивільна дружина має право успадкувати це майно, — пояснює адвокат. — Якщо заповіту складено не було або заповіт визнано судом нечинним, то процедура спадкування відбувається за законом. Чоловік та жінка, які живуть в цивільному шлюбі, є спадкоємцями IV черги і мають право претендувати на спадщину партнера чи партнерки, але за умови, що проживали спільно зі спадкодавцем не менше 5 років.

Але насправді шансів отримати спадок від цивільного чоловіка чи дружини за законом небагато. Річ у тім, що право на спадщину мають спадкоємці І черги, якщо таких немає — спадкоємці II черги, якщо і таких немає — тоді III черги. Ну й аж потім ви. Отже, теоретично ви маєте право претендувати на спадщину свого цивільного чоловіка чи своєї цивільної дружини, але на практиці це не так легко зробити. Адже навіть якщо спадкоємців І — III черг немає, щоб отримати спадок, вам потрібно встановити факт спільного проживання однією сім’єю у суді. Інакше нотаріус відмовить вам у відкритті спадщини.

— Як встановити факт спільного проживання однією сім’єю?

— Щоб довести, що ви справді проживали з чоловіком чи жінкою, хоч і не брали офіційний шлюб, вам потрібно звернутися із заявою в порядку окремого позовного провадження до районного, міського чи міськрайонного суду за місцем вашого проживання. Окрім самої заяви, вам потрібно буде надати суду докази, які підтверджують спільне проживання з цивільним чоловіком чи цивільною дружиною.

— Що саме це можу бути?

— Це може бути спільне харчування, спільний бюджет та витрати, спільний ремонт житла та спільні витрати на оплату комунальних послуг, наявність домовленостей про порядок користування житлом тощо. Суд, ухвалюючи рішення про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю бере до уваги покази свідків, документи, що підтверджують місце реєстрації (фактичного проживання) чоловіка та жінки, спільні фото з певних подій, документи, що підтверджують придбання спільного майна (фіскальні чеки, договори купівлі-продажу, договори про відкриття банківського рахунку, депозитні договори тощо).

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