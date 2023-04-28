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Не лише запарюється: як зробити «Мівіну» смачною

12:05 28 квітня 2023
мівіна

Любителі салатів знають, що страву можна готувати з будь-яких продуктів, головне — правильно їх поєднати.

У салати навіть використовують вермішель швидкого приготування. Вона хоч і вважається дешевою їжею, але її кулінарні можливості подекуди вражають.

В українському сегменті мережі пропонують декілька цікавих рецептів того, які можуть приємно здивувати як гостей, так і самого кухаря.

Наприклад, салат з «Мівіни» з колбасою підійде не лише студентам, а і людям більш поважного віку, так як він — смачний і ситний, до того ж готується швидко і може стати чудовою вечерею.

Інгредієнти:
Вермішель швидкого приготування «Мівіна» — 1 упаковка
Огірок — 1 шт
Копчена або варена ковбаса або шинка — 100 г
Яйця — 2 шт
Сіль, чорний мелений перець — до смаку
Майонез для заправки салату
Окріп

Приготування:

Локшину «Мівіна» покришити в миску. Залити окропом так, щоб він повністю покривав локшину. Накрити миску з «Мівіною» тарілкою або кришкою і залишити на 5 хвилин. Потім готову локшину відкинути на друшляк, щоб злити рідину.

Ковбасу або шинку нарізати невеликими кубиками. Огірок вимити й нарізати кубиками. Яйця, зварені круто, остудити, очистити і нарізати кубиками. У мисці змішати інгредієнти, салат посолити, поперчити до смаку, заправити майонезом, добре перемішати, накрити кришкою і відправити хвилин на 30 в холодильник, щоб він охолов та просочився.

Ще один рецепт запропонувала користувачка мережі Tik-tok під ніком olya_muzychka.

Раніше ми розповідали, як приготувати слабосолоний лосось в домашніх умовах.

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