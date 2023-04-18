Салат із «відбивної» редиски: під час приготування знімається стрес

Думаю, у багатьох перший весняний салат асоціюється з редискою, свіжим огірком та кропом. Дуже важливо порізати ці овочі тонко, напівпрозорими кільцями. Але, виявляється, редиску можна відбити кухонним молоточком, як традиційні відбивні. Такий салат вийде дуже смачним.

Рецептом із «ФАКТАМИ» поділилася кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова .

— Відбиваючи редиску при приготуванні салату, знімаємо стрес, — каже Елла Іванова. — А в результаті отримуємо дуже смачну страву.

Салат з битої редиски Для приготування салату знадобляться редиска, улюблена зелень, часник, свіжозмелений перець, цукор, трохи оливкової або кунжутної олії та соєвого соусу. Можна додати кунжут. Добре перемішати! Дати салату настоятися півгодини у холодильнику. Усі інгредієнти беруться у кількості, яка залежить від ваших уподобань. Смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова розповіла, як приготувати пиріжки з картоплею на сирному тісті та домашні чебуреки.

Фото з альбому Елли Іванової

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