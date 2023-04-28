Допомога під час війни: які виплати можна отримати в Україні з 1 травня

Під час війни українці гинуть та отримують поранення не тільки на фронті. Рятувальники, співробітники критичної інфраструктури, лікарі теж можуть стати жертвами обстрілів або отримати поранення.

Такі люди можуть розраховувати на грошову допомогу від держави згідно із законом № 2980-IX, пише progroshi.

Зазначається, що з 1 травня 2023 року чиновники та співробітники критичної інфраструктури можуть розраховувати на одноразову грошову виплату, якщо отримають інвалідність під час виконання службових обов'язків на територіях, де ведуться бойові дії.

Також передбачена компенсація родичам у разі загибелі одержувача.

Розміри виплат будуть наступними:

- особи з інвалідністю І групи — отримуватимуть 800 тис. грн;

- громадяни з інвалідністю ІІ групи — 500 тис. грн;

- з інвалідністю ІІІ групи — 200 тис. грн;

- у разі загибелі (виплачується родичам) — 1 млн грн.

Кошти громадянам будуть виплачувати у випадку поранення, каліцтва, контузії або захворювань, що виникли під час виконання посадових обов'язків після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну в районах ведення бойових дій або в районах, що зазнавали після 24 лютого 2022 року бомбардувань, авіаударів та інших збройних нападів.

Виплату можна отримати впродовж трьох років після підтвердження інвалідності.

Право на одноразову допомогу за шкоду життю та здоров'ю є у працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадовців місцевого самоврядування.

Працівники держорганів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії, також отримуватимуть підвищені зарплати.



Нагадаємо, в Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від ООН. «ФАКТИ» розповідали, як людині отримати 6600 гривень.

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