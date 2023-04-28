Дайте полуниці всього одне таке підживлення на початку травня, і ягоди будуть просто величезними та солодкими (відео)
Кінець квітня — початок травня — час, коли потрібно вносити добрива під кущі полуниці.
На YouTube-каналі «Поради біолога» розповіли, як приготувати добриво для полуниці зі шкаралупи яєць.
Шкаралупу двох яєць та 10 штук лаврового листа подрібнити блендером. Потім залити двома літрами води, перемішати й настоятися 12 годин. Процідити через сито та розбавити літром води.
Вийшло 3 літри маткового розчину.
Склянку такого розчину заливати трьома літрами води та поливати рослини під корінь.
Раніше ми розповідали, чим можна підгодувати малину, щоби був багатий врожай солодких ягід.41
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