Якщо ви хочете отримати багатий урожай аґрусу, кущі потрібно не лише гарно підживлювати, зокрема, картопляним лушпиння та трав`яним настоєм, — відразу після цвітіння його потрібно встигнути обробити від борошнистої роси.

Як пише ТГ-канал «Дача. Сад та город», хвороба спочатку вражає кінчики молодих пагонів, а потім весь кущ та плоди білим нальотом. Треба спіймати момент і провести профілактичну обробку ще до того, як з`явиьбся борошниста роса. В іншому випадку кущі можна врятувати, але врожай пропаде.

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Це захворювання може виникати під час нестабільної погоди: коли вдень спекотно, а вночі прохолодно та сиро. У таких умовах спори грибів піднімаються вгору і осідають на листі, пагонах і плодах аґрусу.



Для того, щоб боротися з борошнистою росою, використовують контактні фунгіциди, які залишаються на кущі після нанесення. Це цинеб, полікарбоцин, сірка, 1-відсоткова бордоська рідина та інші контактні препарати.

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Фото Pixabay

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