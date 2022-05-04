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Картопляне лушпиння та трав`яний настій для гарного врожаю аґрусу: поради садівника

16:21 4 травня 2022
аґрус

У перший рік після посадки бажано не полінуватися та провести п'ять підгодівель молодого аґрусу. Вони допоможуть кущику прижитися, зміцніти і навіть захистять від хвороб. Під кожен кущ вноситься по три літри органічних настоїв. Так радить робити садівник Василь Іванюк.

«Перша підгодівля: у відро окропу додається літрова банка картопляного лушпиння, воно закутується чимось теплим і охолоджується до 50 °C. Потім у відро додається стакан золи і теплим настоєм підгодовується аґрус з першим пробудженням бруньок. Друга підгодівля — це підживлення рідким добривом з трави з додаванням будь-якого гною, вноситься під кущі аґрусу під час цвітіння. Третя підгодівля — ще раз настоєм трави, аґрус поливають під корінь в період зав'язування ягід. Після збору врожаю четверта підгодівля — кущі підгодовують настоєм біогумусу (1 стакан біогумусу на відро води кімнатної температури — настоюють добу). П'ята підгодівля — по два відра компосту під кожен кущ додають восени, в жовтні — в якості підготовки до зимівлі».

В наступні роки підгодовувати кущі аґрусу, звичайно, не забороняється, але за великим рахунком можна обійтися хорошим шаром мульчі з додаванням золи і картопляного лушпиння.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як підгодовувати у травні кущі смородини, щоб отримати багатий врожай.

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