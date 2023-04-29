Дешево та сердито: чим можна замінити пральний порошок, що закінчився

Іноді виникає потреба, щось випрати, але прального порошку може не виявитися під рукою. Досвідчені господині, які раніше розповіли, як підсилити дію прального порошку, поділилися, чим можна його замінити, пише pixelinform.com.

Так, найпростіший і найефективніший варіант — це прання з господарським милом, яке потрібно натерти на тертці або подрібнити ножем. Помістіть мильну стружку у відповідну ємність, додайте трохи води, одну столову ложку соди і можна завантажувати саморобний гель у барабан машинки разом із одягом.

Також замість прального порошку можна використовувати гель для миття посуду, який, як запевняють домогосподарки, справляється з жирними та іншими плямами краще за професійні засоби. Але перед тим як лити гель у машину, потрібно протестувати його на матеріалі, про всяк випадок. Додають на одне прання не більше однієї чайної ложки. Інакше у процесі утворюється зайва піна, через що доведеться включати додаткове полоскання.

Для ручного прання господині рекомендують використовувати гірчичний порошок. Для цього потрібно розчинити в одному літрі гарячої води 3 чайні ложки гірчиці та залишити на пару годин настоятися. Потім готовий концентрат додають до ємності з водою і можна приступати до прання.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як треба прати спідню білизну, а також навіщо засипати пральний порошок у пилосос.

14

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram