Орхідеї дуже люблять вологість: прості секрети, які допоможуть рослині радувати вас цвітінням весь рік

Якщо ви новачок у світі орхідей, то знайте, що боятися цих тропічних красунь не варто. Ці квіти можна легко вирощувати, головне, витратити трохи часу і дізнатися, що їм потрібно, пише https://www.repotme.com/. Більшість орхідей потребують поливу раз на тиждень. Уникайте надмірного поливу, оскільки це може призвести до загнивання коренів. Поставте орхідею на світле підвіконня, що виходить на схід або захід. Щотижневе підживлення добривом, призначеним для орхідей. Пересадка у свіжу суміш для орхідей має відбутись, коли ваша орхідея перестане цвісти.

Оскільки для оптимального догляду за орхідеями дуже важливо забезпечити хороший баланс вологи, багато садівників обирають прозорі горщики, щоб було легше бачити, чи здорове коріння та коли рослину пора поливати. Ґрунтова суміш темніє у вологому стані і поступово світлішає, коли висихає.

Орхідеї, які найкраще розвиваються, часто ростуть у маленьких горщиках, тому не піддавайтеся бажанню пересадити рослину в горщик більший, ніж це необхідно для утримання коріння.

Орхідеї дуже люблять вологе повітря. Тому при вирощуванні в домашніх умовах квіти часто ставлять над піддонами з водою. Можна придбати спеціальні піддони або зробити піддон з форми для торта, наповненої камінням, чи з перевернутою тарілкою, — будь-що, що дозволить горщику з орхідеєю знаходитися над водою. Таким чином орхідея отримує користь від випаровування води. Але занадто багато вологи й дуже мало руху повітря — і рослини можуть стати сприйнятливими до гниття.

На північному вікні може бути замало світла для повноцінного цвітіння орхідей. А от південне вікно може потребувати притінення. Насправді, часто саме недостатнє освітлення пригнічує цвітіння орхідей. Деякі орхідеї, особливо ті, що потребують високий рівень освітлення, люблять, коли їх влітку виставляють на вулицю в розсіяну тінь. Якщо світла рослині не вистачає, допоможуть люмінесцентні лампи з широким спектром світла. Вони прекрасно підходять для орхідей.

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