Чудо-засіб на основі аспірину та ще одного компоненту: полийте ним розсаду, і вона швидко стане товстою та міцною (відео)

Для захисту насіння та сходів від плісняви та гнилі можна скористатися популярним аптечним засобом — аспірином, який має сильну протизапальну дію. Розчин аспірину можна використовувати для обробки розсади та рослин.

Хоча аспірин і не є повністю натуральним засобом, він не завдає шкоди рослинам, оскільки містить менше синтетичної хімії, ніж більшість покупних добрив. Крім того, аспірин діє як біостимулятор росту рослин та допомагає зміцнювати їх імунітет.

На YouTube-каналі «Поради біолога» радять підготувати підживлення для розсади з аспірином та гвоздикою. Такий розчин дасть можливість паросткам розвиватись дуже швидко. Вже за кілька днів після першого підживлення розсада стає міцною та товстою.

Розчин готується так: одну чайну ложку сухої гвоздики та одну таблетку аспірину залити літром теплої води. Потім збити все блендером, процідити через сито та розбавити двома літрами води. Всього вийде 3 літри підживлення. Поливати розсаду потрібно один раз на 25−30 днів.

Раніше ми розповідали, як підгодувати розсаду овочів розчином на основі чебрецю.

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