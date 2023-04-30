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Названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці

10:19 30 квітня 2023
В салоні SsangYong Tivoli

Якщо південнокорейські бренди Hyundai, Kia та Genesis давно заслужили репутацію виробників надійних автомобілів, що пропонують хороше співвідношення ціни та якості, виробники цієї країни поставляють на ринок і не надто досконалі моделі, які не радять купувати навіть самі корейці. На них вказали експерти видання Автосота.

SsangYong Tivoli — компактний кросовер, який був представлений на ринку у 2015 році. Незважаючи на те, що він має деякі позитивні якості (наприклад, просторий салон і привабливий дизайн), Tivoli має малопотужний двигун (1,6-літри), який виробляє лише 113 кінських сил. Такий брак потужності не дозволяє Tivoli встигати за трафіком, особливо на автомагістралі.

SsangYong Tivoli в Україні

Ще однією проблемою Tivoli є його низька економічність. Незважаючи на свій невеликий розмір, Tivoli вдається досягти лише близько 23 миль на галон при комбінованому русі по місту і шосе. Це значно нижче, ніж у багатьох інших автомобілів цього класу.

Нарешті, Tivoli має проблеми з трансмісією, підвіскою та електричною системою автомобіля.

Renault Samsung SM5 — це середньорозмірний седан, який продається виключно в Кореї. Хоча за межами Кореї він може бути не дуже відомим, SM5 має репутацію одного з найбільш ненадійних автомобілів на ринку. Однією з найбільших проблем SM5 є його трансмісія. Багато власників повідомляли про проблеми з трансмісією, яка пробуксовувала або взагалі виходила з ладу. Це може бути небезпечною проблемою, оскільки може призвести до раптової втрати потужності під час руху.

Під час руху авто може втратити потужність

Ще однією проблемою SM5 є його керованість. На високих швидкостях автомобіль має тенденцію відчувати себе нестабільно, що може ускладнити керування.

Нарешті, SM5 страждає від низки проблем з контролем якості. Багато власників повідомляли про проблеми з відшаровуванням фарби, відпаданням обшивки салону та інші дефекти.

Daewoo Lacetti — компактний автомобіль, який випускався з 2002 по 2011 рік. Хоча він був популярним у деяких частинах світу, включаючи Корею, Lacetti не користувався популярністю у багатьох власників.

Автомобіль погано показав себе в краш-тестах

Однією з найбільших проблем з Lacetti був брак вишуканості. Автомобіль був гучним, незручним і мав грубу їзду. Це робило водіння неприємним, особливо під час тривалих поїздок.

Ще однією проблемою Lacetti був низький рівень безпеки. Автомобіль погано показав себе в краш-тестах, багато власників повідомляли, що він мало захищає в разі аварії. Це робило його ризикованим вибором для сімей або будь-кого, хто ставить безпеку на перше місце.

Нарешті, Lacetti був схильний до ряду механічних проблем. Багато власників повідомляли про проблеми з трансмісією, гальмами та підвіскою автомобіля. Ремонт цих проблем може бути дорогим і призводити до частих поломок.

Нагадаємо, раніше автоексперти вказали на три американські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі жителі США.

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