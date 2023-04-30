Названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці

Якщо південнокорейські бренди Hyundai, Kia та Genesis давно заслужили репутацію виробників надійних автомобілів, що пропонують хороше співвідношення ціни та якості, виробники цієї країни поставляють на ринок і не надто досконалі моделі, які не радять купувати навіть самі корейці. На них вказали експерти видання Автосота.

SsangYong Tivoli — компактний кросовер, який був представлений на ринку у 2015 році. Незважаючи на те, що він має деякі позитивні якості (наприклад, просторий салон і привабливий дизайн), Tivoli має малопотужний двигун (1,6-літри), який виробляє лише 113 кінських сил. Такий брак потужності не дозволяє Tivoli встигати за трафіком, особливо на автомагістралі.

SsangYong Tivoli в Україні

Ще однією проблемою Tivoli є його низька економічність. Незважаючи на свій невеликий розмір, Tivoli вдається досягти лише близько 23 миль на галон при комбінованому русі по місту і шосе. Це значно нижче, ніж у багатьох інших автомобілів цього класу.

Нарешті, Tivoli має проблеми з трансмісією, підвіскою та електричною системою автомобіля.

Renault Samsung SM5 — це середньорозмірний седан, який продається виключно в Кореї. Хоча за межами Кореї він може бути не дуже відомим, SM5 має репутацію одного з найбільш ненадійних автомобілів на ринку. Однією з найбільших проблем SM5 є його трансмісія. Багато власників повідомляли про проблеми з трансмісією, яка пробуксовувала або взагалі виходила з ладу. Це може бути небезпечною проблемою, оскільки може призвести до раптової втрати потужності під час руху.

Під час руху авто може втратити потужність

Ще однією проблемою SM5 є його керованість. На високих швидкостях автомобіль має тенденцію відчувати себе нестабільно, що може ускладнити керування.

Нарешті, SM5 страждає від низки проблем з контролем якості. Багато власників повідомляли про проблеми з відшаровуванням фарби, відпаданням обшивки салону та інші дефекти.

Daewoo Lacetti — компактний автомобіль, який випускався з 2002 по 2011 рік. Хоча він був популярним у деяких частинах світу, включаючи Корею, Lacetti не користувався популярністю у багатьох власників.

Автомобіль погано показав себе в краш-тестах

Однією з найбільших проблем з Lacetti був брак вишуканості. Автомобіль був гучним, незручним і мав грубу їзду. Це робило водіння неприємним, особливо під час тривалих поїздок.

Ще однією проблемою Lacetti був низький рівень безпеки. Автомобіль погано показав себе в краш-тестах, багато власників повідомляли, що він мало захищає в разі аварії. Це робило його ризикованим вибором для сімей або будь-кого, хто ставить безпеку на перше місце.

Нарешті, Lacetti був схильний до ряду механічних проблем. Багато власників повідомляли про проблеми з трансмісією, гальмами та підвіскою автомобіля. Ремонт цих проблем може бути дорогим і призводити до частих поломок.

Нагадаємо, раніше автоексперти вказали на три американські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі жителі США.

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